IS bevestigt dood van 'minister van Informatie'

11/10/16 - 05u21 Bron: Belga

Terreurgroep Islamitische Staat heeft gisteren het overlijden bevestigd van zijn 'minister van Informatie' Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad. Het Pentagon had al op 16 september aangekondigd dat de man op 7 september omkwam bij een luchtaanval van de internationale coalitie tegen IS.

IS bevestigde dat Abu Mohamed el-Furqan, de oorlogsnaam van al-Fayad, een "martelaar" is. In het persbericht wordt de man de "emir" van de groep was, die bevoegd was voor de media, maar IS geeft geen informatie over de datum van zijn overlijden of de omstandigheden.



Propaganda- en executiefilmpjes

Volgens Pentagon-woordvoerder Peter Cook was al-Fayed onder meer verantwoordelijk voor het maken van propganda- en executiefilmpjes. Hij zou een "naaste medewerker" zijn geweest van de nummer twee van IS, Abou Mohammed al-Adnani, die op 30 augustus werd gedood bij een luchtaanval.