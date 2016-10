Een op de vijf Vlaamse moslims heeft begrip voor IS

Door: redactie

Islam In Vlaanderen heeft een op de vijf moslims begrip voor Islamitische Staat en de manier waarop de terreurorganisatie handelt. Dat blijkt uit een enquête van VTM Nieuws en Humo.

De enquête werd vorige maand afgenomen door iVox bij een representatief staal van 500 moslims uit Vlaanderen en Brussel, tussen 15 en 55 jaar oud en van Noord-Afrikaanse of Turkse origine.



Twintig procent van hen heeft begrip voor IS, en zestien procent zou geradicaliseerde jongeren zelfs niet aangeven bij de politie. IS oogst het meeste begrip bij oudere moslimmannen.



85 procent van de ondervraagden vindt dat er weinig begrip is voor de hoofddoek, 91 procent ervaart te weinig begrip rond rituele slachtingen.



Voor zeven op de tien ondervraagde moslims is de islam het enige ware geloof. 92 procent van hen vindt niet dat de islam geweld tegen andersgelovigen toelaat.