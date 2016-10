De slachtoffers van IS: ontvoerd, verkracht, mishandeld. En in de steek gelaten door de wereld

Door: redactie

10/10/16

© photo news.

Vrouwen en meisjes die afschuwelijk misbruik door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) hebben overleefd, voelen zich door de "internationale gemeenschap" in de steek gelaten, zo heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) gezegd.

Sinds strijders van IS in augustus 2014 de regio Sinjar in het noordwesten van Irak hebben aangevallen, zijn de jezidi's systematisch en doelbewust een doelwit van de organisatie geworden.

Seksslavinnen

© afp.

Duizenden zijn ontvoerd, honderden mannen en jongens zijn afgeslacht, velen zijn met de dood bedreigd indien ze zich niet tot de islam bekeerden.



Vrouwen en kinderen werden uit hun familie gerukt om "geschonken" of "verkocht" te worden aan andere strijders van Islamitische Staat in Irak en Syrië. Dikwijls werden ze meerdere keren tussen meerdere strijders uitgewisseld, om te worden verkracht, geslagen of anders fysiek misbruikt.



Aan hun basisbehoeften werd niet voldaan, terwijl ze moesten poetsen, koken en andere taken verrichten.



Zelfs meisjes van negen jaar werden als seksslavinnen verkocht.



Plaatselijke politici, activisten en hulpverleners schatten dat nog zowat 3.800 vrouwen en kinderen in handen van IS zijn.



Het lot van honderden ontvoerde mannen blijft in het ongewisse, maar de vrees bestaat dat het merendeel van hen dood is.