"IS raakte in jaar tijd kwart van grondgebied kwijt"

9/10/16 - 04u13

Islamitische Staat (IS) is meer dan een kwart van het grondgebied kwijtgeraakt dat het ooit controleerde. De terreurgroep moest volgens analisten van IHS sinds januari vorig jaar 28 procent van zijn gebied inleveren, aldus de BBC.

Het IS-gebied kromp in de eerste negen maanden van 2016 van 78.000 vierkante kilometer naar 65.500 vierkante kilometer. De organisatie verloor sinds juli slechts 2800 vierkante kilometer. Dat valt volgens IHS, een Brits bedrijf dat zich specialiseert in statistiek en analysering op het gebied van veiligheid en defensie, samen met een afname van de Russische luchtaanvallen tegen IS.



"De verliezen aan grondgebied sinds juli zijn relatief klein van schaal, maar ongekend qua strategisch belang", aldus IHS-analist Columb Strack. De terreurgroep is onder meer verdreven uit het Turkse grensgebied. Daardoor is het een stuk lastiger geworden om via Turkije strijders naar Syrië te smokkelen.



Het verdrijven van IS uit de stad Mosoel in Irak zal een enorme klap voor de terreurbeweging zijn. De Iraakse regering gelooft zelfs dat dit het einde van IS kan betekenen. Eind deze maand begint naar verwachting een offensief tegen IS in Mosoel, nadat dit eerder al meerdere keren is uitgesteld.