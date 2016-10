Telegramkanaal van beruchte IS-ronselaar Rachid Kassim verdwenen

Door: Guy Van Vlierden

6/10/16 - 22u03

Het kanaal waarmee het Franse IS-kopstuk Rachid Kassim terroristen rekruteerde in Europa, is van Telegram verdwenen. Of het door die berichtendienst werd verwijderd of opgedoekt door Kassim zelf, is nog niet duidelijk.



Maar enkele weken geleden kondigde hij al wel aan dat hij ging stoppen met zijn kanaal. "Alles wat gezegd moet worden, is gezegd", verklaarde hij toen. Op het kanaal, dat 'Sabre de Lumière' heette - 'sabel van het licht' - werd voortdurend opgeroepen om aanslagen in het Westen te plegen in naam van IS.



Eind vorige maand verschenen er foto's en namen van Belgische soldaten die Kassim als doelwitten naar voren schoof. Sinds het eind van juli zijn er al minstens 21 mensen opgepakt - van wie vier in België - omdat ze via Telegram met Kassim in contact gestaan zouden hebben.