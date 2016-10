Replica's van door IS vernielde kunstschatten te zien in Colosseum

Door: redactie

6/10/16 - 16u14 Bron: DPA

© afp.

Levensgrote replica's van antieke kunstschatten uit Syrië en Irak die door de Islamitische Staat werden vernield, zullen van morgen af te zijn zijn in het Romeinse Colosseum. Het gaat om "een daad van cultureel verzet" tegen de radicale jihadisten.

© ap. © ap. © epa.

Het gaat om drie door de terreurorganisatie verwoeste of zwaar beschadigde culturele erfgoederen die nu als reconstructie op ware grootte in Rome tentoongesteld worden. Het betreft meer bepaald delen van de 2000 jaar oude tempel van Bel uit de Mesopomatische ruïnestad Palmyra (Syrië), de meer dan 4000 jaar oude paleisarchieven van kleitabletten uit de antieke stadstaat Ebla (Syrië) en een gevleugelde stier met mensenhoofd uit de antieke Assyrische hoofdstad Nimrud (Irak). De tentoonstelling 'Heropstanding uit de verwoesting' in het Colosseum werd vandaag voorgesteld en is vanaf vrijdag tot 11 december voor de bezoekers geopend.



De replica's werden door drie Italiaanse bedrijven in Rome, Firenze en Emilia-Romagna met het gebruik van de modernste technieken zoals 3D-printers en robotten vervaardigd in hars en piepschuim, bedekt met een laagje marmerstof, en op basis van foto's, filmbeelden en tekeningen.



Initiatiefnemer Francesco Rutelli, voorzitter van de vereniging 'Incontro di Civiltà', kwam naar eigen zeggen op het idee nadat hij enkele jaren geleden satellietbeelden had gezien van de verwoestingen die tijdens de oorlog in Syrie waren aangericht op de antieke site van Apamea aan de rivier Orontes. Niet veel later begonnen de doelgerichte vernielingen van cultureel erfgoed door de IS. "Het cultureel erfgoed mag geen vergeten slachtoffer van de oorlog worden. De vernietiging van de identiteit, het erfgoed van hele volkeren heeft verschrikkelijke gevolgen", zei de oud-minister van Cultuur en voormalig burgemeester van Rome.