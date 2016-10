Duitsland veroordeelt teruggekeerde Syriëstrijder tot bijna zeven jaar cel

Door: redactie

Een Duitse rechtbank heeft een teruggekeerde Syriëganger vandaag als terrorist van de Islamitische Staat tot zes jaar en negen maanden gevangenisstraf veroordeeld. De 23-jarige Kerim Marc B. had toegegeven de eed van trouw afgelegd te hebben aan Abu Bakr al-Bagdadi, de leider van de jihadistische terreurorganisatie. De rechtbank in Düsseldorf (Noordrijn-Westfalen) achtte de man schuldig, omdat hij ook aan gevechten zou hebben deelgenomen.

De procureur-generaal had oorspronkelijk zeven jaar gevorderd. De man behoorde onder de naam Abu Zulfikar tot een eenheid van overwegend Bosnische IS-strijders. Hij is in Noordrijn-Westfalen geboren en opgegroeid. De openbare aanklager had hem omschreven als een overtuigd jihadist, die nog in voorhechtenis had geprobeerd medegevangenen te ronselen. Een foto toonde de beklaagde met een kalasjnikov en handgranaten. Zijn advocate had bestreden dat haar cliënt in Syrië had gevochten. Bovendien wilde ze hem laten behandelen volgens de jeugdstrafwet, omdat hij aan het begin van zijn radicalisering nog geen 21 jaar oud was en de IS nu heeft afgezworen.



De rechtbank van Stuttgart veroordeelde vandaag voor het eerst vier mannen wegens de steun aan een buitenlandse terroristische organisatie tot gevangenisstraffen. De rechter vonniste straffen tussen een jaar en negen maanden voorwaardelijk tot drieënhalf jaar cel. Volgens de rechter had het viertal de in Syrië actieve militie Ahrar al-Sham uitgerust met duizenden gebruikte laarzen en militaire parka's. Het geding geldt als een proefproces, omdat in Duitsland de status van Ahrar al-Sham voor de eerste keer als terroristische organisatie gerechtelijk werd vastgelegd.



Doel van de terreurorganisatie is het Assad-regime op te doeken en een islamitische staat op te richten. Ze is verantwoordelijk voor gijzelnemingen, sporadische zelfmoordaanslagen, de executie van een gevangene en aanvallen op dorpen van alevieten. De militie is naast Jabhat Fateh al-Sham, het vroegere Al-Nusra Front, de belangrijkste strijdkracht van de rebellengroep Jaish al-Fatah.