Door Turken gesteunde militie doelwit IS-aanslag aan Turks-Syrische grens

Door: redactie

6/10/16 - 13u19 Bron: ANP

Zicht op de Turkse grens vanuit Kinsibba, Syrië. Zeker 29 Syrische rebellen kwamen om bij de explosie aan de Turks-Syrische grens. © ap.

burgeroorlog syrië Een bomexplosie aan de Turks-Syrische grens ten westen van Aleppo heeft aan minstens 25 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond, melden ooggetuigen en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De meeste slachtoffers waren strijders van een door Turkije gesteunde militie.

Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op. Volgens een verklaring via het persagentschap Aamaq reed een zelfmoordcommando met een auto vol explosieven in op een rebellenkonvooi aan de Syrische kant van de grensovergang Atmeh.



Leden van de strijdgroep Failaq al-Sham gebruiken de grensovergang om zich over Turks grondgebied te verplaatsen tussen de provincie Idlib en de omgeving van Aleppo. Daar vecht de militie tegen IS. Via Atmeh worden ook gewonde rebellen afgevoerd, zeiden inwoners.



Onder de doden zouden de president en een andere rechter zijn van een burgerrechtbank die de rebellen in het door hen beheerste oostelijke deel van Aleppo hebben opgezet.