Tiener die aanslag wilde plegen aangeklaagd in Frankrijk

Door: redactie

5/10/16 - 01u53 Bron: Belga

Rachid Kassim. © afp.

Een 18-jarige die banden had met de jihadist Rachid Kassim en plannen zou hebben gehad voor een aanslag, is gisterenavond in Frankrijk aangeklaagd voor criminele bendevorming en banden met een terroristische organisatie. Hij werd opgesloten in de gevangenis.

De jongeman was niet bekend bij de veiligheidsdiensten, en werd vrijdag gearresteerd tijdens een antiterreuroperatie in Clichy, een voorstad van Parijs. Via de berichtendienst Telegram stond hij in contact met Rachid Kassim, die ervan verdacht wordt vanuit vanuit de Iraaks-Syrische regio aanslagen in Frankrijk te organiseren.



Inspiratiebron

De 29-jarige Kassim wordt ervan verdacht de inspiratiebron te zijn geweest voor de aanslag op een politieagent en zijn partner op 13 juli in Magnanville en die op een priester in Saint-Etienne-du-Rouvray op 26 juli. Hij zou ook achter de aanslagen hebben gezeten die de vrouwen die werden opgepakt nadat in Parijs een auto met gasflessen werd aangetroffen, wilden uitvoeren.



Minderjarigen

De voorbije weken werden een tiental personen, vaak minderjarigen, ondervraagd en opgesloten, op verdenking van het plannen van aanslagen. De meesten stonden via Telegram in contact met Kassim.