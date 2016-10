Vrouwelijke IS-cel in Marokko viseerde verkiezingen

Door: redactie

4/10/16 - 22u26 Bron: Belga

Een soldaat van de Marokkaanse special forces voor het Marokkaanse Centrale Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek © epa.

De cel van jonge vrouwelijke aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die gisteren werd opgerold in Marokko, was van plan zelfmoordaanslagen te plegen tijdens de parlementsverkiezingen in het Noord-Afrikaanse land op 7 oktober. Dat hebben de Marokkaanse veiligheidsdiensten gezegd.