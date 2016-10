Werd IS-leider al-Baghdadi vergiftigd?

Door: redactie

3/10/16 - 17u33 Bron: Daily Mail; WAA

Abu Bakr al-Baghdadi © ap.

Abu Bakr al-Baghdadi, de leider en zelfverklaarde kalief van Islamitische Staat, zou ernstig ziek zijn. Dat meldt het Iraakse nieuwsagentschap WAA, dat stelt dat al-Baghdadi samen met drie andere IS-bevelhebbers een vergiftigde maaltijd zou gegeten hebben in het Be'aaj-district in Irak. Het nieuws is niet bevestigd, en een doorgaans goedgeïnformeerde journalist noemt het onzin.

Volgens WAA bleek de toestand van de vier mannen al snel erg zorgwekkend, waarna ze in allerlijl werden afgevoerd naar een geheime locatie. Daar wordt hun toestand momenteel onder strikte bewaking opgevolgd. Details over hoe erg de bevelhebbers eraan toe zijn, ontbreken vooralsnog.



Ook is onduidelijk wie de maaltijden vergiftigd zou hebben, maar IS zou wel al verschillende mogelijke verdachten hebben opgepakt.



Verzonnen?

WAA meldt het bericht op basis van een niet bij naam genoemde bron. Het waarheidsgehalte is onduidelijk, en de doorgaans goedgeïnformeerde Newsweek-journalist Jack Moore reageert al dat het nieuws "verzonnen onzin" is. ISIS leader Baghdadi has not been 'poisoned by an assassin,' govt source in Baghdad tells me. Made-up nonsense. https://t.co/MqQXuB5jQY — Jack Moore (@JFXM) Mon Oct 03 00:00:00 MEST 2016

Klopjacht Het zou niet de eerste keer zijn dat er een aanslag wordt gepleegd op het leven van al-Baghdadi. In december van vorig jaar ontsnapte hij aan een luchtaanval in Mosoel en in juni werd zijn overlijden nog gemeld. Een luchtaanval op de Syrische stad Raqqa zou hem toen fataal zijn geworden, maar uiteindelijk ontkende de VS het nieuws formeel.



Er is al jaren een grote internationale klopjacht aan de gang naar al-Baghdadi. De Verenigde Staten boden al een beloning van 10 miljoen dollar voor wie hem kon vangen, dood of levend.