Tien leden van vrouwelijke IS-cel in Marokko gearresteerd

De Marokkaanse politie heeft tien vrouwen gearresteerd die trouw hadden gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en in meerdere Marokkaanse steden zelfmoordaanslagen wilden plegen. Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

Volgens het ministerie probeerden de tien chemische producten te verwerven, die bij het gebruik van explosievengordels worden gebruikt. De vrouwen wilden zelfmoordaanslagen tegen "vitale installaties" in Marokko plegen.



De dames hadden "nauwe banden met meerdere Marokkaanse terroristen die ook met IS zijn gelieerd en aan de Syrisch-Iraakse grens zijn gebaseerd".



Trainen

De cel was belast met het rekruteren en trainen van vrouwen voor IS. Zij was volgens het ministerie op meerdere plaatsen in Marokko actief, in het bijzonder in Kenitra, Sidi Slimane, Sala en Tanger.