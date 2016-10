IS-sluipschutter doodt Nederlandse Knack-fotograaf in Libië

Door: redactie

De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is in de Libische stad Sirte omgekomen door een sluipschutter van de Islamitische Staat (IS). Dat meldt persbureau EFE.

De dood van Oerlemans is nog niet door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Het ministerie is wel op de hoogte van de berichten over de mogelijke dood van de fotograaf, maar is nog aan het uitzoeken of die kloppen, meldde een woordvoerster.



Oerlemans was in Libië voor een reportage voor Knack. Joanie de Rijke, medewerkster van Knack, meldde de dood van Oerlemans aan het medium.Volgens Nieuwsuur-reporter Jan Eikelboom droeg Oerlemans een kogelwerend vest, maar zou de kogel hem langs de zijkant in het hart hebben geraakt.



Oerlemans was in 2012 al eens ontvoerd. Hij werd samen met de Britse fotograaf John Cantlie in juli van dat jaar een week in Syrië vastgehouden. Na een week bevrijdden strijders van het Vrije Syrische Leger hen. Drie mensen werden voor de ontvoering aangeklaagd in Groot-Brittannië, maar ze gingen vrijuit, onder meer doordat Cantlie niet als getuige kon opdagen. Cantlie viel later in handen van Islamitische Staat in Syrië en Irak. Sindsdien wordt hij door IS ingezet om - onder bedreiging- te fungeren in propagandavideo's.