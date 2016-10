IS-strijders verkleden zich als vrouw om hun vel te redden

Bewerkt door Eric Belsack

1/10/16 - 20u16 Bron: Breitbart

Een IS-strijder die zich in Afghanistan uit de voeten probeerde te maken door zich als vrouw te verkleden. Zijn snor probeerde hij te verbergen onder een masker. © kos.

Strijders van terreurgroep Islamitische Staat in Afghanistan voelen de grond onder hun voeten meer dan heet worden. Volgens het Amerikaanse leger proberen zij het opgevoerde offensief tegen het terrorisme te ontkomen door burgers als levend schild te gebruiken. Andere jihadisten verkleden zich als vrouw om de (doden)dans te ontspringen.

© afp. We hebben de mankracht van IS in Afghanistan meer dan gehalveerd Generaal John Nicholson © epa.

Het VS-leger in Afghanistan (USFOR-A) en de Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) hebben de jongste tijd hun offensief tegen de Afghaanse tak van IS opgedreven. Deze afdeling staat bekend als de Khorasan Province. Die strijd situeert zich in de provincie Nangarhar in het oosten van het land, tegen de grens met Pakistan. De hoofdstad is Jalalabad.



Mankracht meer dan gehalveerd

En dat offensief lijkt vruchten af te werpen. "We hebben de mankracht van IS in Afghanistan meer dan gehalveerd", zegt generaal John Nicholson, opperbevelhebber van de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan. "De geschatte maximale troepensterkte van 3.000 IS-strijders is gedecimeerd tot 1.200 à 1.300."



Levend schild

"In een poging om te ontkomen, gebruiken jihadi's onschuldige burgers als levend schild", vervolgt de generaal. "Sommige van hen verkleden zich als vrouw om zo de dans te ontspringen." Getuige bovenstaande foto van een jihadist - met beha en jurk - die door de ordetroepen werd onderschept. Zijn snor probeerde hij te verbergen onder een masker.



"We hebben meermaals gezegd dat we Daesh (IS, red.) in het vizier nemen, waar hun strijders zich ook mogen bevinden. Ons doel is hun operaties te ontwrichten, hun strijdkrachten aan te vallen en onschuldige levens te beschermen", aldus nog generaal Nicholson.