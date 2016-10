Deze hartbrekende foto bewijst dat de gruwel in Syrië blijft duren

Door: redactie

Het jongetje raakte gewond tijdens een luchtaanval op Kafr Batna. © afp.

De luchtaanvallen zijn bijna dagelijkse kost in Syrië. Gisteren vond er een plaats boven Kafr Batna, een wijk nabij Damascus waar rebellen de overhand hebben. De vele burgerslachtoffers zijn ook geen uitzondering meer, dat maakt de foto van dit gewonde jongetje pijnlijk duidelijk. Het is niet de eerste foto die de dagelijkse gruwel in Syrië aan het licht brengt.

Syrië heeft weer een bijzonder onrustige week achter de rug met een bombardement op een ziekenhuis in Aleppo gebombardeerd en ook in de rebellenwijken is het bijzonder onrustig.



Het is niet de eerste hartbrekende foto's die heel het westen ontroert. In augustus ging een foto van de vijfjarige Omran de wereld rond. Hij zat verdwaasd in een ambulance na een luchtaanval op Aleppo. Artsen smeekten in augustus de Amerikaanse president Obama al om een vliegverbod om deze gruwel in de toekomst te voorkomen.



En dan was er nog het beeld van de overleden Aylan. Een jaar geleden iedereen geschokt op de foto van zijn aangespoelde lichaam op een strand. De Syrische jongen ontvluchtte samen met zijn familie het land ontvluchtte, hij overleefde de oversteek op de Middellandse Zee niet.