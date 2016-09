Door: redactie

30/09/16 - 08u32 Bron: BBC, AFP

Een Rafale-gevechtsvliegtuig stijgt op vanop het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. © AFP.

Frankrijk is vanop het vliegdekschip Charles de Gaulle begonnen met luchtaanvallen tegen stellingen van IS in Irak. Dat meldt het Franse persagentschap AFP.