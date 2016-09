Belgische schrijft boek over leven onder IS-bewind: "Vrouwen betekenen niks voor de jihadisten"

Bewerkt door: Redactie

28/09/16 - 13u50 Bron: RTBF, La Capitale, La Repubblica

De Waalse Laura Passoni (31) had zich een idyllisch gezinsleven voorgesteld toen ze twee jaar geleden ons land verliet en naar de Syrische stad Raqqa trok. Ter plaatse werd echter snel duidelijk in welke hel zij en haar 4-jarig zoontje waren beland. Gedurende negen maanden leefden de jonge vrouw uit Charleroi en haar kind onder het juk van Islamitische Staat. Passoni kon ontsnappen en schreef een boek over haar leven onder het terreurbewind. Naar aanleiding van de publicatie toont de Waalse tv-zender vanavond een reportage over de Belgische.

Passoni liet zich in juli 2014 overhalen om haar Tunesische echtgenoot te vergezellen naar Syrië. Ze had zich tot de islam bekeerd en was ervan overtuigd dat het kalifaat van Al-Baghdadi de ideale plek was om haar zoon op te voeden. Maar meteen werd duidelijk dat ze behoorlijk naïef was geweest. De vrouw en haar zoontje Nassim (4) werden opgesloten in een een 'vrouwenhuis', haar echtgenoot werd naar een trainingskamp gestuurd.



"Plots mocht ik het huis niet meer verlaten, gaan werken was helemaal taboe. Internet mocht ik enkel nog gebruiken als er een man naast mij zat", zo getuigde de Waalse eerder dit jaar in de Italiaanse krant 'La Repubblica'. "Vrouwen hebben daar geen rechten. Ze worden behandeld als koopwaar en dienen enkel om kinderen te krijgen. Ik heb er de hele tijd in angst geleefd, ik voelde me een gevangene. Na twee maanden besefte ik dat ik een een zware vergissing had begaan en smeekte ik mijn ouders om me te komen halen." Pas een half jaar later kon ze effectief ontsnappen aan de IS-gruwel, een vliegtuig bracht haar vanuit Turkije naar Charleroi.



In haar boek 'Met mijn zoon in het hart van IS' getuigt Passoni onder andere over seksslavinnen, executies en kindsoldaten.