Belgische soldaten in vizier van IS

GUY VAN VLIERDEN

28/09/16 - 05u00

Een berucht IS-kopstuk heeft namen en foto's van Belgische militairen verspreid. "Een opdracht voor mijn broeders in België" vermeldt Rachid Kassim erbij. Uit zijn mond is dat een duidelijke oproep tot terreur tegen de soldaten. Leger en gerecht nemen de dreiging zeer serieus.

De foto's van de Belgische soldaten zijn maandag verschenen op een kanaal op berichtendienst Telegram dat door de Fransman Kassim wordt beheerd vanuit Irak. De man probeert daar zowat iedere dag om sympathisanten in Europa tot terreur te bewegen.



In Frankrijk is hem dat al twee keer gelukt: met de moord op een politiekoppel in juni en die op een priester in zijn kerk de maand nadien. Er zijn de afgelopen weken ook al vijftien mensen opgepakt in België en Frankrijk omdat ze banden hadden met Kassim. Die arrestaties zouden al meermaals aanslagen hebben verijdeld.



