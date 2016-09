VS bevestigt dood van voornaamste IS-woordvoerder

Door: redactie

13/09/16 - 02u16 Bron: Belga

Een ongedateerde foto van Abu Mohammed al-Adnani, de belangrijkste woordvoerder van IS. De Amerikanen hebben zijn dood bevestigd. © ap.

Het Pentagon heeft gisteren de dood bevestigd van Abu Mohammed al-Adnani, de belangrijkste woordvoerder van terreurgroepering Islamitische Staat (IS). Al-Adnani zou vorige maand in het noorden van Syrië omgekomen zijn, aldus de Amerikaanse Defensie.

De woordvoerder en nummer twee van IS kwam om het leven op 30 augustus toen het Amerikaanse leger een precisiebombardement uitvoerde op hem, laat Pentagon-woordvoerder Peter Cook optekenen in een persbericht. Ook IS heeft gisteren via de sociale media al de dood van "martelaar" al-Adnani bekendgemaakt



Belangrijkste ronselaar

Volgens de VS was de man een van de vooraanstaande leiders van de islamistische terreurorganisatie. Door zijn dood is "de belangrijkste propangandist, ronselaar en architect van buitenlandse terroristische operaties verwijderd".



Audioboodschappen

Al-Adnani was de stem van verschillende audioboodschappen waarin werd opgeroepen tot aanvallen tegen vijanden van IS. Zo ook tegen burgerdoelwitten in het Westen. Hij was het trouwens ook die de oprichting van het kalifaat in Syrië en Irak bekendmaakte in 2014.