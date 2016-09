IS slacht 'spionnen' af als schapen op het Offerfeest

Door: redactie

12/09/16 - 22u46 Bron: eigen berichtgeving

© screenshot.

Islamitische Staat De terreurgroep IS heeft vandaag weer een gruwelvideo naar buiten gebracht.

Die start met een compilatie van vroegere beelden, gaande van de executies van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff tot een passage met de in Parijs omgebrachte Molenbeekse terrorist Abdelhamid Abaaoud.



Maar het orgelpunt is een nieuwe terechtstelling, die letterlijk in een slachthuis plaatsvindt. Vijftien zogezegde spionnen worden daar als beesten binnengedreven, met messen gekeeld, boven roosters gehouden tot ze leeggebloed zijn en dan met kettingen opgehangen aan het plafond - alsof het schapen zijn die ritueel worden geslacht voor het Offerfeest.



Specialisten beklemtoonden al dat de video zowat de ergste moet zijn die IS al heeft gemaakt. (GVV)