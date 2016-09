Bestand in Syrië van kracht gegaan

Door: redactie

12/09/16 - 18u43 Bron: Belga

Gewonde jongens in een ziekenhuis in de door rebellen gecontroleerde Syrische stad Douma. © afp.

In Syrië is om 18 uur Belgische tijd (19 uur lokale tijd) de wapenstilstand begonnen waarover de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, John Kerry en Sergej Lavrov, afgelopen vrijdag een akkoord hebben bereikt. Het staakt-het-vuren is van start gegaan terwijl nog niet duidelijk was of alle partijen zich er volledig achter zouden stellen en er in de uren ervoor nog meerdere burgers werden gedood bij luchtaanvallen.