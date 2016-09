IS-geïnspireerde Australiër aangeklaagd voor terrorisme na steekpartij

Door: redactie

Vrijdag werd in de buurt van het Opera House in Sydney ook al een achttienjarige jongen opgepakt die bedreigingen geuit zou hebben. © afp.

In de Australische stad Sydney is vandaag een man aangeklaagd voor het plegen van een terreuraanval en poging tot moord. Volgens de politie was hij geïnspireerd door Islamitische Staat toen hij een toevallige voorbijganger herhaaldelijk stak met een mes.

De 22-jarige terreurverdachte ging gisteren in een park een 59-jarige wandelaar te lijf. Hij viel vervolgens ook de politieagenten aan wanneer die toekwam. Op basis van uitspraken die de man deed, concludeerde de politie dat hij een aanhanger van IS is.



"We weten dat deze persoon extremistische overtuiging heeft die geïnspireerd zijn door IS," vertelde Catherine Burn, de hulpcommissaris van de politie van New South Wales tijdens een persconferentie.



Het slachtoffer verkeert in kritieke, maar stabiele toestand.



Sinds 2014 is Australië extra waakzaam voor terrorisme. De autoriteiten beweren al verschillende terreurcomplotten blootgelegd te hebben. Er vonden meerdere aanslagen van 'eenzame wolven' plaats, waaronder de gijzeling in een café in Sydney in 2014. Daarbij kwamen twee gijzelaars en de schutter om het leven.