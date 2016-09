Irakezen wreken zich op families van IS-strijders

Door: redactie

9/09/16 - 15u51 Bron: ANP

De Iraakse autoriteiten verjagen de families van veronderstelde aanhangers van Islamitische Staat uit hun steden en dorpen. Die wraakoefeningen voorspellen weinig goeds voor de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in de gemengde Iraakse samenleving.

De politie zette de gezinnen en verwanten van meer dan tweehonderd IS-strijders in Dhuluiya afgelopen maand uit hun huizen en joeg hen de stad uit. In Hit gebeurde iets soortgelijks. De slachtoffers werden ongewenst verklaard op grond van getuigenissen van stadsgenoten. Die hadden veelal ernstig geleden onder de maandenlange bezetting van hun stad door IS en waren uit op vergelding, waarschuwt sjeik Ibrahim al-Jabouri, een lokaal stamhoofd.



"We vrezen een scheuring in de samenleving. Wraak tegen IS-families zal enkel leiden tot nog meer bloedvergieten".



De Verenigde Naties veroordelen de 'collectieve straffen' en luiden de noodklok.