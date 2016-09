'Bomauto' bij Notre-Dame: opgepakte vrouw (19) zwoer trouw aan IS

Bewerkt door: Redactie

9/09/16 - 09u55 Bron: Belga

© afp.

De hoofdverdachte in het onderzoek naar de vondst van gasflessen in een leegstaande auto voor de Notre Dame in Parijs, had trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek.