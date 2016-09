"IS dwingt kinderen naar front onder bedreiging ze te verkrachten"

Bewerkt door: LB

8/09/16 - 10u24 Bron: FNA, Daily Mail

Kamp voor kindsoldaten van IS in het Syrische Raqqa. © kos.

IS-militanten dwingen kinderen aan het front te gaan strijden door ermee te dreigen ze te verkrachten indien ze weigeren. Daarna worden ze hoe dan ook misbruikt. Minderjarigen worden gefilmd terwijl ze verkracht worden en krijgen dan te horen dat de beelden zullen gepubliceerd worden indien ze het op een lopen zetten. Dat stellen bronnen in de Syrische stad Deir ez-Zor.

IS-terroristen gebruiken kinderverkrachting om kindsoldaten te dwingen zich bij de groep aan te sluiten. Kindsoldaten worden met seksueel misbruik bedreigd, zo stelt het Iraanse nieuwsagentschap Fars (FNA). Wanneer de minderjarigen zich bij de terreurgroepering aansluiten, worden ze gefilmd terwijl ze verkracht worden en krijgen ze te horen dat de beelden zullen gepubliceerd worden in het geval ze het strijdtoneel ontvluchten. Dat stelt een bron in Deir ez-Zor tegen FNA.



Volgens de Verenigde Naties werden in 2014 meer dan 25.000 kinderen en vrouwen gevangen genomen in de regio. Die gevangenen worden seksueel misbruikt en verkocht als seksslaven. De Tunesische krant Al-Chourouk stelt dat een kind voor 10.000 dollar wordt verkocht.