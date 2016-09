IS doodt "Koerdische Angelina Jolie"

Door: redactie

8/09/16 - 10u28

© Facebook/We want freedom for Kurdistan.

Ze had wat weg van Angelina Jolie en Penélope Cruz, maar in tegenstelling tot haar lookalikes, woonde zij niet in Beverly Hills. De 22-jarige Asia Ramazan Antar maakte deel uit van de beruchte YPJ, een afdeling van de Koerdische strijders die alleen uit vrouwen bestaat. Gisteren sneuvelde Antar in het noorden van Syrië tijdens hevige gevechten met IS.