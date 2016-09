In het nauw gedreven IS verbiedt boerka en nikab omwille van veiligheid

Bewerkt door Eric Belsack

6/09/16 - 22u34 Bron: Al Alam News Network, Iran Front Page

© belga.

Nu IS steeds meer terrein lijkt te verliezen, blijkt de terroristische militie een van zijn 'heilige' principes overboord te hebben gegooid. De top van de jihadisten heeft immers een verbod afgekondigd op het dragen van boerka's en nikabs in en in de nabije omgeving van hun militaire hoofdkwartieren.