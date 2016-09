Nederlandse 'knuffeljihadist' mogelijk gedood

redactie

6/09/16 - 19u14

© screenshot Nieuwsuur.

Volgens de Daily Mail is de Nederlandse jihadist Salih Yahya Gazali Yilmaz (28) mogelijk gedood bij een luchtaanval in Syrië. De man zou omgekomen zijn in Raqqa. Hij was enige tijd geleden nog onderwerp van een reportage in het tv-programma Nieuwsuur.