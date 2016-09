5,5 jaar cel voor radicale imam Choudary wegens oproep tot steun aan IS

Door: redactie

De raciale islamitische geestelijke Anjem Choudary is vandaag in Groot-Brittannië veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het oproepen tot steun aan terreurbeweging Islamitische Staat. Dat meldt Sky News.

Choudary, grote inspirator van Shariah4Belgium-oprichter Fouad Belkaçem, werd eerder al schuldig bevonden aan het aanzetten tot steun aan IS. Volgelingen van de man zijn in verband gebracht met terroristische daden of plannen op diverse plekken in de wereld.



Choudary riep in voorjaar 2010 alle moslims in België op om toenmalig koning Albert II en toenmalig premier Yves Leterme af te zetten en van België een shariastaat te maken.