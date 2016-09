IS verliest laatste positie aan Syrisch-Turkse grens

Door: redactie

4/09/16 - 19u41 Bron: Belga

© afp.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft haar laatste overblijvende stelling aan de grens tussen Syrië en Turkije verloren. Dit zeggen het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten en in het offensief betrokken rebellengroepen.

Volgens het Observatorium heeft IS de laatste dorpen in de buurt van de grensplaats al-Raï verloren aan Turkse troepen en Syrische rebellen. IS is daarmee zijn enige rechtstreekse verbinding met de buitenwereld kwijtgespeeld.



Ankara had in het gebied pantsers en gevechtsvliegtuigen ingezet.



De Turkse operatie Schild Eufraat richt zich niet alleen tegen de soennitische IS maar ook tegen de Koerdische militie YPG die voor Ankara als terroristisch geldt.