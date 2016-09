In deze groezelige hokken martelden IS-strijders hun seksslavinnen

Door: redactie

2/09/16 - 12u25 Bron: The Daily Mail

video Groezelige hoofdkussens, afgebladderde muren volgekribbeld met gebeden en smeekbeden in het Arabisch. In deze grauwe, vochtige cellen hielden IS-strijders hun seksslavinnen vast en onderwierpen ze hen aan marteling en verkrachting.

De 'seksgevangenis' werd vorige maand ontdekt door Syrische rebellen toen ze de stad Manbij bervijdden uit de handen van strijders van terreurgroep Islamitische Staat. De rebellen filmden beelden in de gevangenis met tien cellen. Stuk voor stuk krappe kamertjes, afgesloten door een metalen deur. Zonlicht kan er niet binnen.



Foltertuigen

Op de betonnen vloer liggen dunne matrassen, vuil en beschimmeld. Drugs, voorbehoedsmiddelen en erectiebevorderende middelen slingeren in het rond. Hondenbakjes met eten en drinken staan in een hoek. "We troffen er de meest verschrikkelijke foltertuigen aan", zegt Ibrahim Al-Mohammed aan het nieuwsagentschap Arab 24.