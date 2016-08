"IS-top heeft geen controle meer over strijders"

Door: redactie

Strijders van terreurbeweging Islamitische Staat hebben zich bij de slag om Manbij tegen hun bevelen in teruggetrokken. Ze hadden volgens de Amerikaanse generaal Joseph Votel opdracht gekregen 'tot de dood te vechten'. Dat berichtte CNN dinsdag (lokale tijd).

IS trok zich eerder deze maand na een wekenlange strijd terug uit de Noord-Syrische stad. Syrisch-Koerdische troepen kondigden daarop de complete "bevrijding" van het strategisch belangrijke Manbij aan.



Controles

Volgens Votel negeerden de IS-strijders bevelen van hun leider Abu Bakr al-Baghdadi, die zijn manschappen juist had verboden zich terug te trekken. "Ze volgden zijn instructies niet op", zei de generaal. Dat roept volgens Votel de vraag op hoeveel controle de IS-top nog heeft over de eigen strijders.



Gisteren bleek uit gelekte IS-documenten dat ook de interne organisatie van de terreurgroep aan het wankelen is.