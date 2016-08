IS-woordvoerder gedood in Aleppo

Door: redactie

De belangrijkste woordvoerder van Islamitische Staat (IS), Abu Mohamed al-Adnani, is omgekomen in het noorden van Syrië. Dat heeft het aan IS gelieerde persbureau Amaq vandaag bekendgemaakt.