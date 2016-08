Gelekte documenten bewijzen: IS sjoemelt en stuntelt erop los

redactie

30/08/16 - 18u46 Bron: The Daily Beast

Als we de flitsende, stoere en vaak gruwelijke propagandavideo's mogen geloven, heeft Islamitische Staat alles perfect op een rijtje. Niets is minder waar, zo blijkt. Gelekte documenten leggen kafkaiaanse toestanden in de IS-administratie bloot. Een verijdelde aanslag op IS-leiders, magere salarissen, verlofaanvragen en overbevolkte gevangenissen: IS sjoemelt, stuntelt en hangt met haken en ogen aan elkaar.

"De broeders zijn niet tevreden met hun salaris." Een anonieme IS'er Het beeld dat IS ophangt van het kalifaat, boezemt angst in. Maar het gestage terreinverlies van IS in Syrië en Irak doet al langer vermoeden dat het op organisatorisch vlak niet meer zo snor zit bij IS. Een understatement, blijkt nu, want volgens documenten die The Daily Beast in handen kreeg, is de terreurorganisatie een organisatorisch miskleun.



De Ahmad Abdo-brigade, een Syrische rebellengroep gesteund door de VS-coalitie, was er op 8 juni in geslaagd IS-bevelhebber Abu Ali al-Iraqi te doden nabij Damascus. De gedode bevelhebber had een pak documenten bij zich die door de rebellen werden doorgespeeld aan The Daily Beast. Wat zij in de documenten lazen, doet het ongenaakbare imago van IS als een kaartenhuisje in elkaar stuiken.



De documenten, die zijn afgestempeld door officiële 'IS-ministeries', leggen de kafkaiaanse ramp binnen IS bloot: een verijdelde aanslag, magere salarissen, verlofaanvragen en overbevolkte gevangenissen. Lees ook "Nog geen Belgen naar Syrië vertrokken in 2016"

Valkyrie "Alle broeders moeten correct hun verlof aanvragen. Als ze dat niet doen, zullen ze worden ondervraagd volgens de Sharia." In een brief bericht een anonieme IS'er aan een bevelhebber in Damascus over Abu Hudhaifa al-Ghoutani, die een dubbelagent blijkt te zijn. Al-Ghoutani zou het plan hebben opgevat om alle belangrijke IS-leiders in één vergaderzaal te verzamelen om ze vervolgens allemaal met een bom te vermoorden. Deze operatie, die veel weg heeft van de Valkyrie-operatie tegen Hitler, werd echter verhinderd "bij de gratie van Allah".



Al-Ghoutani zou ook nog 6.500 dollar, een camera, explosieven, wapens en munitie hebben gestolen. Abu al-Yaman, de veiligheidsofficier van IS, zou andere "broeders" vervolgens opgedragen hebben om de Ahmad Abdo-brigade te treffen. Met primitieve wapens trof IS de brigade en vier rebellen werden gedood. Verschillende bommotoren troffen onder andere het hoofdkwartier van de brigade.



Dit contraspionagemiskleun toont aan dat de ooit grootste troef van IS aan het afbrokkelen is. Tussen 2013 en 2014 kon IS dankzij een uitgebreid spionagenetwerk haar territorium uitbreiden, maar interne strubbelingen maken de organisatie nu kwetsbaar, wat onmiddellijk gevolgen heeft voor het territorium.



De bewuste brief eindigt met een klacht: "De veiligheidsbroeders zijn niet tevreden met hun salaris." "Vorige maand werd niemand langer dan een week vastgehouden, behalve drie personen." Vice-emir verdedigt zich voor overbevolkte gevangenissen

Pover salaris en verlof Een ander document toont verder aan dat de "broeders" het met een mager salaris moeten doen. Voordien werden ze riant betaald, maar door de tanende economie binnen het kalifaat moeten ze nu rondkomen met een pak minder.



Een van de gelekte documenten is een salaristabel voor IS-strijder Abu Muslim al-Muhajir, die werkzaam is voor het Fath Qaryatain-bataljon in Damascus. Volgens het document krijgt al-Muhajir 50 dollar per maand en nog eens 50 dollar subsidie voor zijn vrouw.



Op de tabel is ook te zien dat er subsidies mogelijk zijn voor de ouders en kinderen van een strijder en voor zijn 'sabaya', wat zoveel betekent als 'seksslaaf'. Daarnaast zijn er ook bonussen voor de soldaten en enkele onkostenvergoedingen.



Strijders die er even tussenuit willen, moeten verlof aanvragen bij hun leider. Dat deed Abu Sulaiman al-Muhajir, een strijder in Damascus. Hij vroeg een week vakantie aan die hij nabij Raqqa wou doorbrengen. Hij kreeg toestemming, maar de regels zijn streng: "Alle broeders moeten precies de data doorgeven. Als ze dat niet doen, zullen ze worden ondervraagd volgens de Sharia.

Wapenaanvragen Het 'soldatendepartement' is verantwoordelijk voor het toekennen van wapens en voor andere persoonlijke verzoeken van strijders.



Een zekere Abu Muadh vraagt in een van de documenten een 4x4 pick-uptruck die hij wil gebruiken om explosieven te vervoeren. Hij heeft ook een GPS nodig om "de juiste locaties voor de explosieven te bepalen", een pantservoertuig met explosieven, enkele raketklanceerders om tanken en vliegtuigen neer te halen en een bulldozer voor gebouwen.