"Nog geen Belgen naar Syrië vertrokken in 2016"

Door: redactie

30/08/16 - 07u17 Bron: Belga

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw © Belga.

Er is dit jaar nog geen enkele Belg naar Syrië vertrokken om er te gaan vechten. Dat zegt de federale procureur Frédéric Van Leeuw vandaag in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

"Ik bevestig dat. Er zou nog niemand vertrokken zijn naar die zone in 2016", aldus Van Leeuw, die toevoegt dat de meeste mensen vertrokken in 2014 en 2015. "Maar we moeten kijken naar de mensen die terugkomen. En we mogen niet vergeten dat Islamitische Staat oproept om niet meer te vertrekken en om in de eigen regio aanvallen te plegen."



De Leeuw roept in het interview ook op om de periode om iemand van zijn vrijheid te beroven langer te maken dan 24 uur, een kwestie waarover het parlement zich moet buigen. Hij benadrukt echter ook dat er vooruitgang geboekt werd op wettelijk vlak in de strijd tegen het terrorisme, zoals de toelating om ook 's nachts huiszoekingen te doen.