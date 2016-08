IS-kopstuk roept opnieuw eenzame wolven op om aanslagen te plegen

Martijn Vanhinsberg & Guy Van Vlierden

29/08/16 - 02u00

Het Franse IS-kopstuk Rachid Kassim blijft 'eenzame wolven' oproepen om aanslagen te plegen in het Westen. Afgelopen weekend sprak hij zijn volgers opnieuw toe via een geluidsboodschap. "Denk je dat het toegelaten is om te blijven wonen in de nabijheid van je familie zonder een nobel offer te maken voor Allah?"

"Onze God plaatst strijders boven diegenen die niet strijden en geeft hen een superieure graad." Rachid Kassim in nieuw geluidsfragment De beruchte Franse terrorist bevindt zich in Irak en wordt gezien als de coördinator van de eenzame wolven: aanhangers van de terreurgroep die ogenschijnlijk op eigen houtje toeslaan. In werkelijkheid worden die terroristen effectief geronseld, begeleid en aangespoord om tot de daad over te gaan.



Kassim verstuurde enkele weken geleden al een geluidsfragment dat onze krant in handen kon krijgen. In die boodschap vroeg de Fransman aan een medeplichtige om hem video's te sturen die de terroristen voor hun aanslag moeten maken. Hij vermeldde toen letterlijk dat hij al zo'n video had ontvangen van een Belgische strijder. Lees ook Uitgelekte boodschap spreekt over Belgische Syriëstrijder die aanslag gaat plegen

De alarmerende boodschap - woord voor woord