Erdogan: "Turkije zal meedogenloos zijn voor IS en PKK"

28/08/16 - 20u04 Bron: ad.nl

Erdogan wil terroristen hard aanpakken © reuters.

Turkije zal meedogenloos zijn in de strijd tegen gewapende groeperingen zoals Islamitische Staat en de Koerdische PKK. Dat zei president Recep Tayyip Erdogan vandaag tijdens een bezoek aan Gaziantep.

"Ze zullen worden opgeruimd als een kankercel", zei Erdogan tegen de enthousiaste menigte in Gaziantep. "We zullen ze vinden en straffen. Onze acties tegen terroristische organisaties gaan door tot het einde."



Erdogan bezocht Gaziantep in navolging van de zelfmoordaanslag van een week geleden tijdens een bruiloft. Daarbij kwamen 54 mensen om het leven. De aanslag is volgens de Turkse autoriteiten gepleegd door Islamitische Staat.



Doodstraf

Erdogan pleitte in Gaziantep ook nog een keer voor de doodstraf, wat hij in juli en begin deze maand ook al eens deed. Volgens de president moet die, indien het parlement akkoord gaat, zo snel mogelijk weer worden ingevoerd.