Schoonbroer schutter Charlie Hebdo in Franse cel omdat hij in Syrië wou gaan vechten

Door: redactie

27/08/16 - 20u27 Bron: AFP

Mourad Hamyd (midden). © afp.

Mourad Hamyd, de schoonbroer van één van de daders van de aanslag op Charlie Hebdo, is vandaag in Frankrijk in verdenking gesteld en opgesloten. Hij wordt ervan verdacht dat hij naar Syrië wilde afreizen om er te gaan strijden, zo werd in gerechtelijke kringen vernomen.

De twintigjarige Franse student werd ondervraagd door een antiterreurrechter in Parijs voor "deelname aan een terroristische misdaadbende" en onder voorlopige hechtenis geplaatst. De jongeman werd vrijdag door Bulgarije aan Frankrijk uitgeleverd. Er was tegen hem een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.



Eind juli werd Hamyd bij de kraag gevat aan de grens tussen Bulgarije en Turkije. Hij probeerde Turkije binnen te geraken. Dat land is een populaire toegangspoort tot Irak of Syrië voor kandidaat-jihadisten. Tegen de Bulgaarse autoriteiten beweerde Hamyd dat hij louter als toerist was afgereisd en dat hij geen enkele band had met terreurgroep IS. Hij ging akkoord met zijn uitlevering aan Frankrijk.



Een van zijn zussen was getrouwd met Chérif Kouachi. Hij was het die samen met zijn broer Saïd op 7 januari 2015 een dodelijke raid uitvoerde op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Het was de eerste van een reeks aanslagen die Frankrijk het voorbije anderhalf jaar heeft getroffen.