IS laat kinderen weer executie uitvoeren

GVV

26/08/16 - 19u21

De kinderen waren afkomstig van Oezbekistan, Koerdistan, Tunesië, Groot-Brittannië en Egypte (v.l.n.r.) © videostill IS-video.

IS heeft gisteren een video naar buiten gebracht waarin er vijf kinderen een executie uitvoeren. De jonge tieners zijn volgens de terreurgroep zelf afkomstig uit Oezbekistan, Koerdistan, Tunesië, Groot-Brittannië en Egypte. Ze dwingen hun slachtoffers - van wie er één zelf nog maar tiener is - op de knieën en schieten hen dan in het achterhoofd met een pistool.