Uitgelekte boodschap spreekt over Belgische Syriëstrijder die aanslag gaat plegen

IS blijft plannen voor aanslagen smeden. Dat blijkt uit een uitgelekt geluidsfragment dat wij in handen hebben gekregen. Een kopstuk van de terreurgroep vraagt daarin vanuit Irak aan een medeplichtige om hem video's te sturen "die de broeders vóór hun aanslag moeten maken" - en van een Belgische Syriëstrijder zegt hij zo'n video al ontvangen te hebben.

Rachid Kassim in een propagendafilmpje van IS. © kos. Ik heb zeven terroristen klaarzitten die slechts wachten op een teken van mij Rachid Kassim "Vertel de broeders dat ze jou een videoboodschap moeten bezorgen waarin ze trouw zweren aan IS en hun aanhangers oproepen om ook tot actie over te gaan. Dat moeten ze vóór hun aanslag doen. Als jij die video's dan naar mij doorstuurt, dan zorg ik ervoor dat ze onmiddellijk worden vertaald en direct na de aanslag de wereld rondgaan." Met die boodschap richtte een hooggeplaatste IS'er zich begin deze maand tot een handlanger via de berichtendienst Telegram. Lees en beluister de boodschap - woord voor woord (+)



De man die aan het woord komt, is de Fransman Rachid Kassim. Een welbekende terrorist die zich in Irak bevindt en daar volgens ingewijden verantwoordelijk is voor de aanslagen door 'eenzame wolven' - aanhangers van de terreurgroep die ogenschijnlijk op eigen houtje toeslaan. De afgelopen maanden bleek al dat die wolven lang niet altijd eenzaam zijn, maar actief geronseld worden, begeleid en aangespoord. En Kassim heeft een heel team van vertalers en monteurs achter zich om met de video's te bewijzen dat de daders wel degelijk IS'ers zijn. Lees meer over Kassim en de link met de priestermoord in Frankrijk (+).



Over welke broeders hij het heeft in het uitgelekte gesprek is niet duidelijk, noch in welk land zij willen toeslaan. Maar Kassim vermeldt ook een Belg, van wie hij al een videoboodschap zegt ontvangen te hebben. Hij noemt die alleen bij zijn schuilnaam 'Abu Isleym Al-Belgiki', maar wij konden achterhalen dat het om de jonge Brusselaar Azzedine El Khadaabia gaat. Die is in het najaar van 2014 naar Syrië vertrokken en werd daar al snel ingelijfd bij Katibat Al-Battar, de elitebrigade van IS waartoe ook de Molenbeekse topterrorist Abdelhamid Abaaoud heeft behoord. Wie is de Belg in het nieuwe aanslagcomplot? (+)



De jonge Brusselaar Azzedine El Khadaabia is in het najaar van 2014 naar Syrië vertrokken. © kos.

Aanslag in België El Khadaabia was altijd bijzonder actief op sociale media en ooit verkondigde hij daar dat hij wel terug naar België wil om een aanslag te plegen. Maar nu blijven zijn Facebook- en Twitteraccounts al een hele tijd stil. Dat kan in het oorlogsgebied twee dingen betekenen: dat de strijder is gesneuveld, of dat hij een taak heeft gekregen waarvoor hij onder de radar moet duiken. Het gaat zonder enige twijfel om een gevaarlijke kerel Speurders

© kos. Toen wij het geluidsfragment drie weken geleden voor het eerst hoorden, vonden we dat dan ook verontrustend genoeg om er eerst de veiligheidsdiensten over in te lichten. Die kennen El Khadaabia heel goed. Want nog voor die naar Syrië trok, schreeuwde hij zijn sympathie voor IS al uit. Zo verscheen hij in de zomer van 2014 met een zwarte jihadvlag op een woelige Gazabetoging in Brussel en betuigde hij daar steun aan «het kalifaat van Abu Bakr Al-Baghdadi» in een interview met een Arabisch televisiestation. "Het gaat zonder enige twijfel om een gevaarlijke kerel", vertelden de speurders. "Maar het probleem is dat we niet weten of hij nog in Syrië zit en daar zijn aanslag moet plegen, of misschien heimelijk teruggekeerd is."



Onderzoek

Om het onderzoek niet te hinderen, stemden we toe om het bestaan van de geluidsopname een tijdlang stil te houden. Ondertussen zijn er al zeker twee gekende extremisten aan de tand gevoeld over de zaak. Dat kon zonder ruchtbaarheid gebeuren omdat hun naam ook al gevallen was in een ander dossier. Het gaat om de zeventienjarige zoon van de Luikse haatimam El Amine Amaouch en diens minderjarige vriend die onlangs filmde hoe de imamszoon in de straten van Verviers verkondigde dat christenen vermoord moeten worden.



Die minderjarige vriend heet El Khadaabia te kennen en op de Telegramaccount waarmee hij het filmpje van de imamszoon verspreidde, bleek er ook een kopie van Rachid Kassims geluidsboodschap te staan. Of dat betekent dat de tiener uit Verviers betrokken is bij aanslagcomplotten, staat nog helemaal niet vast. Het geluidsfragment zou immers razendsnel verspreid zijn in de kennissenkring van El Khadaabia, waar er heel wat mensen simpelweg op zoek zijn naar een levensteken van hem. Het is daardoor dat het ook bij ons belandde.

Verijdelde aanslag Ook in Frankrijk zijn er al minstens twee arrestaties verricht en daar is er wel sprake van een verijdeld aanslagcomplot - één van de drie in augustus waarover Binnenlandminister Bernard Cazeneuve het dinsdag nog had. Het gaat daar om een kerel van 25 uit Calais die nabij Lyon werd gevat omdat hij daar een aanslag in een treinstation zou hebben beraamd. Hij wordt bestempeld als een uiterst onevenwichtige jongeman, maar precies omdat hij contact zocht met Rachid Kassim werden hij en de tussenpersoon die hij daarvoor benaderde in de boeien geslagen.