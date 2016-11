"Belg slecht voorbereid op pensioen"

Door: redactie

23/11/16

De Belg is slecht voorbereid op zijn pensioen. Bijna één op twee (48 pct) meent dat hij zich financieel niet voldoende heeft voorbereid, bijna acht op de tien is onvoldoende op de hoogte van de verschillende pensioenpijlers (wettelijk pensioen, pensioenfonds en pensioensparen). Dat blijkt uit een rondvraag van CBC, de Franstalige zus van KBC, bij een representatief staal van 1.000 Belgen.

Het merendeel van de ondervraagden (70 procent) heeft geen idee hoeveel wettelijk pensioen hij zal ontvangen. Voor het aanvullend pensioen is dat 40 procent. Zes op tien geeft ook aan dat dit aanvullend pensioen niet zal volstaan op de gewenste levensstandaard te behouden.



CBC zegt dat ze het laatste jaar opmerkelijk meer vragen krijgt voor informatie over het pensioen. "We merken een regelrechte angst bij onze klanten. Men is ook ongerust over de publieke financiering van de pensioenen", aldus Xavier Falla, algemeen directeur particulieren bij CBC.



Opmerkelijk ook: de Belg weet dat hij iets moet doen om zijn levensstandaard ook na het pensioen te kunnen behouden, maar hij onderneemt amper iets. De bank wil naast het aanbieden van spaar- en verzekeringsproducten, de klant ook "opvoeden" via een website met informatie.