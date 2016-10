Vanaf 2018 kan elke werknemer tweedepijlerpensioen opbouwen

Door: redactie

15/10/16 - 19u40 Bron: Belga

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. © belga.

Pensioenen Vanaf 2018 zal elke werknemer een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, ook als zijn werkgever dat niet aanbiedt. Die maatregel zat er al langer aan te komen, maar nu heeft de regering het tijdens de begrotingsonderhandelingen concreet gemaakt. De veralgemening van de aanvullende pensioenen is een stokpaardje van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Momenteel kan een werknemer enkel een tweedepijlerpensioen opbouwen als zijn werkgever zo'n plan aanbiedt. Dat is in lang niet alle sectoren het geval. Vanaf 1 januari 2018 zal een werknemer echter op eigen initiatief een deel van zijn loon kunnen laten inhouden voor een aanvullend pensioen. Het bedrag zal hij binnen bepaalde grenzen zelf kunnen bepalen. De fiscale voordelen en de gegarandeerde rentes zullen dezelfde zijn als in de stelsels die de werkgevers aanbieden. Wie al een aanvullend pensioen via zijn werkgever heeft, zal extra kunnen sparen.



Zullen werkgevers dan nog wel gemotiveerd zijn om een aanvullend pensioen aan te bieden aan hun werknemers, als die toch zelf kunnen sparen? Bacquelaine denkt van wel. "Het waren vooral de hoge gegarandeerde rendementen die hen ontmoedigden. Die drempel is weggenomen sinds we een aanpassing hebben gedaan waardoor de rendementsgarantie aangepast wordt aan de rentevoeten", zegt zijn woordvoerder. De bodemrentes van de laatste tijd hadden het systeem moeilijk houdbaar gemaakt, maar de sociale partners pasten het systeem vorig jaar aan.