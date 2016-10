Brugpensioenregeling voor havenarbeiders blijft voorlopig op 55 jaar

Door: redactie

13/10/16 - 18u08 Bron: Belga

© photo news.

Havenarbeiders in België kunnen nog minstens tot en met september 2017 vanaf 55 jaar met pensioen. Dat heeft het Paritair Comité Havenbedrijf beslist en wordt door een vakbond bevestigd.

Maandag besliste het Comité dat het stelsel - met de naam 'Verminderd Arbeidsgeschikt' en dat geldt vanaf 55 jaar - wordt verlengd tot en met september 2017 voor alle havenarbeiders en logistieke werknemers. Voor bepaalde vaklui in de haven geldt het stelsel vanaf 58 jaar. Dat valt te lezen in een pamflet van BTB.



Nog volgens het pamflet verandert er ook wat aan de pensioenen van de havenarbeider. Het collectieve gedeelte zou dalen van 1,85 procent naar 1,50 procent. Het individuele gedeelte zal van 1,30 procent naar 1,65 procent gaan.



Bij de vakbonden was er niet meteen iemand beschikbaar voor commentaar. ACLVB bevestigde wel het nieuws.



Uitzonderingen

De federale regering nam zich voor om het systeem van brugpensioen af te bouwen om zo de pensioenleeftijd op te trekken. Met vakbonden en werkgevers wordt onderhandeld over uitzonderingen voor zware beroepen, al is men er nog niet uit wat zware beroepen precies zijn.