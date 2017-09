Ronaldo, Messi en Neymar zijn nog in de race voor titel van Speler van het Jaar - Kapitein Serie A-ploeg test positief op doping

Bewerkt door: MH

Meer dan 40 miljoen euro winst voor Juventus in seizoen 2016-2017 Juventus heeft in het seizoen 2016-2017, dat op 30 juni afgesloten werd, een nettowinst van 42,6 miljoen euro geboekt. Dat kondigde de Italiaanse landskampioen aan.



"De balans van het seizoen 2016-2017 bevestigt de gesignaleerde vooruitgang van de voorbije jaren. Voor het derde opeenvolgende jaar kunnen we een positief nettoresultaat bekendmaken", verklaarde Juventus in een communiqué. Met 42,6 miljoen euro doet de club maar liefst 38,5 miljoen beter dan vorig jaar, toen een nettowinst van 4,1 miljoen behaald werd.



De opbrengsten van de club stegen van 387,9 miljoen euro naar 562,7 miljoen euro, een stijging van 45,1 procent. Ook de schuldenlast van Juventus veranderde in positieve zin, met een daling van 199,4 miljoen euro naar 162,5 miljoen euro.



Juventus behaalde vorig seizoen zijn zesde opeenvolgende titel in de Italiaanse Serie A. In totaal kroonde het zich al 33 keer tot Italiaans landskampioen. Ook dit seizoen staat de 'Oude Dame' samen met Napoli aan de leiding met het maximum van vijftien punten. Zaterdag speelt Juventus de stadsderby tegen de buren van Torino. Mario Mandzukic, aanvaller van Juventus © reuters.

Marcelo en Kroos nieuwe patiënten in ziekenboeg van Real Madrid Real Madrid blijft niet gespaard van blessures in dit seizoensbegin. De Spaanse landskampioen kondigde aan dat nu ook Marcelo, met een spierscheur in zijn bovenbeen, en Toni Kroos, met een probleem aan de ribben, dit weekend buiten strijd zijn.



Marcelo verliet woensdag geblesseerd het veld bij de nederlaag tegen Real Betis (0-1). "Hij heeft een tweedegraads scheur in de tweehoofdige dijspier van zijn linkerbeen opgelopen. Zijn herstel zal opgevolgd worden", stond te lezen op de clubwebsite. Er werd niets vermeld over hoe lang Real Madrid de Braziliaanse linksachter moet missen, maar volgens de Madrileense krant As zou Marcelo drie tot vier weken buiten strijd zijn.



Door de blessure van Marcelo zou de jonge Fransman Theo Hernandez zijn kans krijgen, maar die is zelf onbeschikbaar met een blessure aan zijn rechterschouder. Zo heeft coach Zinédine Zidane enkel centrale verdediger Nacho achter de hand op de linksachterpositie.



Naast de personeelsproblemen in de verdediging, moet Zidane het komend weekend ook stellen zonder zijn Duitse spelmaker Toni Kroos. "Hij heeft last aan de ribben. Zoals altijd willen we geen risico nemen. Ik hoop dat het niet erg is en dat hij dinsdag in actie kan komen tegen Dortmund", toonde Zidane zich vrijdag hoopvol op de persbabbel.



Ook Karim Benzema (dij) en Mateo Kovacic (adductoren) zijn niet beschikbaar voor de competitiewedstrijd van zaterdag op bezoek bij Deportivo Alaves.



© photo news.

Ronaldo, Messi en Neymar nog in race voor titel van Speler van het Jaar De Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid), de Argentijn Lionel Messi (FC Barcelona) en de Braziliaan Neymar (FC Barcelona en PSG) zijn weinig verrassend de drie laatste overbleven spelers in de running voor de prijs van Speler van het Jaar tijdens de FIFA-Awards.



Titelverdediger Cristiano Ronaldo won het voorbije jaar met Real Madrid zowel de Spaanse landstitel als de Champions League. Hij neemt het opnieuw op tegen zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. De derde gegadigde, Neymar, kroonde zich afgelopen zomer dan weer tot de duurste speler ooit met zijn recordtransfer van Barcelona naar PSG.



Voor de prijs van Trainer van het Jaar neemt Zinedine Zidane - met Real Madrid winnaar van de Champions League en de Spaanse titel - het op tegen de Italianen Massimiliano Allegri (Italiaans kampioen met Juventus) en Antonio Conte (Engels kampioen met Chelsea).



De genomineerden voor de prijs van Doelman van het Jaar bestaan uit de Italiaan Gianluigi Buffon (Juventus), de Costaricaan Keylor Navas (Real Madrid) en de Duitser Manuel Neuer (Bayern München).



Bij de vrouwen zijn de Nederlandse Lieke Martens, de Amerikaanse Carli Lloyd en de Venezolaanse Deyna Castellanos de drie gegadigden. De laureaten worden bekendgemaakt op 23 oktober in Londen.