Twee Belgen genomineerd voor plekje in Wereldelftal van het Jaar

Bewerkt door Glenn Van Snick

20/09/17 - 13u37 Bron: Belga

© photo news.

FIFPro, de internationale vakbond van professionele voetballers, heeft vandaag de 55 genomineerden bekendgemaakt die kans maken op een plaats in het World11, het Wereldelftal van het Jaar van de FIFPro en de Wereldvoetbalbond FIFA. Met Eden Hazard en Romelu Lukaku staan twee Rode Duivels op de lijst.

In tegenstelling tot heel wat andere prijzen wordt het Wereldelftal samengesteld door de voetballers zelf. Meer dan 25.000 spelers uit zo'n 75 landen konden hun stem uitbrengen. Het beste team van 2017 zal bestaan uit één doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers.



Chelsea-winger Hazard stond in het verleden wel al eens in de voorselectie, maar haalde het uiteindelijke elftal nooit. Voor Romelu Lukaku is het de eerste keer dat hij op de shortlist met 55 namen staat. Het Wereldelftal zal op 23 oktober tijdens de 'Best FIFA Football Awards' in Londen bekendgemaakt worden.



De genomineerden

Doelmannen (5): Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), David De Gea (Spa/Manchester United), Keylor Navas (CRi/Real Madrid), Manuel Neuer (Dui/Bayern München), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid)



Verdedigers(20), David Alaba (Oos/Bayern München), Jordi Alba (Spa/Barcelona), Dani Alves (Bra, PSG), Jérôme Boateng (Dui/Bayern München), Leonardo Bonucci (Ita/Juventus-AC Milan), Dani Carvajal (Spa/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid), Matts Hummels (Dui/Bayern München), Philipp Lahm (Dui/Bayern Münich-gestopt), David Luiz (Bra/Chelsea), Marcelo (Bra/Real Madrid), Javier Mascherano (Arg/Barcelona), Pepe (Por/Real Madrid-Besiktas), Gerard Pique (Spa/Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Thiago Silva (Bra/PSG), Samuel Umtiti (Fra/Barcelona), Antonio Valencia (Ecu/Manchester United), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid).



Middenvelders (15): Thiago Alcantara (Spa/Bayern München), Sergio Busquets (Spa/Barcelona), Casemiro (Bra/Real Madrid), Philippe Coutinho (Bra/Liverpool), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andres Iniesta (Spa/Barcelona), Isco (Spa/Real Madrid), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Mesut Özil (Dui/Arsenal), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Marco Verratti (Ita/PSG), Arturo Vidal (Chi/Bayern München)



Aanvallers (15): Gareth Bale (Wal/Real Madrid), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/PSG), Paulo Dybala (Arg/Juventus), Antoine Griezmann (Frae/Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Zwe/Manchester United), Harry Kane (Eng/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Romelu Lukaku (BEL/Everton-Manchester United), Kylian Mbappé (Fra/Monaco-PSG), Neymar (Barcelona-PSG), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Alexis Sanchez (Chi/Arsenal), Luis Suarez (Uru/Barcelona)