Schorsing oud-topman FIFA teruggebracht van 3 naar 2 jaar

SW

14/07/17 - 13u23 Bron: Belga

© getty.

De schorsing van voormalig FIFA-topman Harold Mayne-Nicholls is teruggebracht van drie naar twee jaar. Dat heeft het Internationaal sporttribunaal (TAS) in Lausanne vandaag bepaald. Gevolg van het vonnis is dat de oud-voorzitter van de Chileense voetbalbond deze maand alweer zijn taken in het voetbal kan oppakken.