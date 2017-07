FIFA-klokkenluider Chuck Blazer (72) overlijdt na slepende ziekte

YP

13/07/17 - 08u44 Bron: Belga

© afp.

Voormalig FIFA-topman Chuck Blazer is gisteren op 72-jarige leeftijd overleden in New York. De in opspraak gekomen Amerikaan, die mee de grootschalige corruptie binnen de wereldvoetbalbond blootlegde, was al lange tijd ziek en leed aan darmkanker en diabetes.