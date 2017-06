FIFA zwicht en publiceert geheime rapport over corruptie op eigen website (en België en Nederland treft geen blaam)

Bewerkt door: PL

27/06/17 - 17u45 Bron: ANP

Van l naar r: Gullit, Witschge, Scifo, Wilmots en Rep op de fiets in Parijs in 2012 ter promotie van het Holland Belgium Bid. © anp.

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft vandaag beslist om het geheime onderzoeksrapport van Michael Garcia uit 2014 naar mogelijke corruptie bij de toewijzing van de WK's 2018 en 2022 volledig naar buiten te brengen. Via een link op de website van de FIFA kan het 430 pagina's tellende dossier worden ingezien.

De FIFA besloot het document zelf te publiceren nadat journalisten van de Duitse krant Bild eruit hadden geciteerd. Volgens de FIFA is het geheime rapport op illegale wijze in handen gekomen van Bild. Het Uitvoerend Comité, onder leiding van de toenmalige voorzitter Sepp Blatter, wilde destijds de resultaten om juridische redenen niet openbaar maken en kwam alleen met een samenvatting naar buiten. Bild meldde gisteren dat het een kopie van het rapport in handen heeft en dat het daaruit de komende tijd onthullingen zou doen, maar dat plezier is de Duitse krant dus niet gegund. "De Ethische Commissie zou volgende week voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling vergaderen en bij die gelegenheid de publicatie van het rapport bespreken. Nu het rapport echter naar een Duitse krant gelekt werd, hebben de nieuwe voorzitters van de Ethische Commissie (Maria Claudia Rojas en Vassilios Skouris) gevraagd om het rapport onmiddellijk te publiceren. Dat om te vermijden dat er misleidende informatie verspreid zou worden", aldus de FIFA op zijn website.

Slechts drie zinnen voor Belgium/Holland bid

Uit het rapport blijkt dat het organisatiecomité van België en Nederland, die gezamenlijk het WK 2018 wilden organiseren, niets verkeerds gedaan heeft. "Het organisatiecomité 'Belgium/Holland' heeft zijn volledige medewerking getoond om de feiten en omstandigheden in deze zaak op een rijtje te zetten. Er werden zonder problemen getuigenissen afgenomen en documenten opgesteld. Ook bij de follow-up van het dossier werden geen problemen geconstateerd", is Garcia, die het 430 pagina's tellende dossier opstelde, bijzonder kort over het Belgium/Holland bid. België en Nederland zijn er niet in geslaagd het WK 2018 binnen te halen. In december 2010 werd het Europees landentoernooi toegewezen aan Rusland.



Michael Garcia werd in 2012 door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid als onafhankelijk onderzoeker, omdat er bij de toewijzing van het WK in 2022 aan Qatar stemmen gekocht zouden zijn. De voorbije twee jaar hield de Amerikaanse advocaat een onderzoek naar de toewijzingsprocedure voor het WK 2018 (Rusland, Engeland, België/Nederland en Spanje/Portugal) en het WK 2022 (Qatar, Australië, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten).



Terwijl alle andere kandidaturen minstens enkele pagina's aan zich gewijd krijgen in het rapport, had Garcia voor de kandidatuur van België en Nederland slechts drie zinnen nodig.