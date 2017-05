Hawk-Eye kijkt mee tijdens drie komende FIFA-toernooien

Eline Van Der Meulen

19/05/17 - 14u38 Bron: Belga

De Wereldvoetbalbond zal de Hawk-Eye-technologie gebruiken voor de videorefs tijdens de drie komende toernooien. Dat heeft de FIFA vandaag bekendgemaakt.

Na "een uitgebreide aanbestedingsprocedure" verzekerde Hawk-Eye zich van het contract voor het WK voor U20 in Zuid-Korea (20 mei-11 juni), de Confederations Cup in Rusland (17 juni-2 juli) en het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten (6-16 december).



De technologie moet scheidsrechters enkel bijstaan in geval van "duidelijke vergissingen in wedstrijdveranderende situaties", zoals doelpunten, strafschoppen en rode kaarten.



Momenteel is er een testfase van twee jaar aan de gang met videoscheidsrechters. De International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, zal na afloop daarvan het licht al dan niet definitief op groen zetten.