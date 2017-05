FIFA wijst WK van 2026 al volgend jaar toe

Bewerkt door: PL

11/05/17 - 13u01 Bron: dpa/belga

© afp.

De Wereldvoetbalbond (FIFA) zal de organisatie van het WK 2026 volgend jaar toewijzen, en niet in 2020 zoals eerst gepland.

Het FIFA-congres, dat momenteel samenzit in Bahrein, besliste vandaag de aanduiding van de WK-gastheer voor 2026 met twee jaar te vervroegen. De toewijzing zal daardoor plaatsvinden tijdens het congres dat in 2018 in Moskou in aanloop naar het WK wordt georganiseerd.



Canada, Mexico en de Verenigde Staten dienden voor 2026 (wanneer voor het eerst 48 landen zullen deelnemen aan het WK) een gezamenlijke kandidatuur in. Andere geïnteresseerden krijgen nog drie maanden de tijd om zich te melden. Landen uit Europa en Azië zijn wel uitgesloten omdat de volgende WK's in Rusland (2018) en Qatar (2022) worden gespeeld. Daardoor stijgen de kansen van Canada, Mexico en de VS gevoelig.



Nog vandaag werden op het FIFA-congres in Manama, de hoofdstad van Bahrein, de aanstellingen van de Colombiaanse advocate Maria Claudia Rojas en de Griek Vassilios Skouris, oud-voorzitter van het Europees Hof, als nieuwe toplui van de Ethische Commissie bekrachtigd. Zij vervangen de Zwitser Cornel Borbély en de Duitser Hans-Joachim Eckart, respectievelijk voorzitter van de onderzoekskamer (nu Rojas) en de disciplinaire kamer (nu Skouris) van de Ethische Commissie. Hun mandaat werd niet verlengd.